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"الأرصاد" تحذّر من طقس الغد.. وتوجه نصائح لمرضى العيون والجهاز التنفسي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:29 م
الأرصاد تحذّر من طقس الغد.. وتوجه نصائح لمرضى العيون والجهاز التنفسي
صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مرضى العيون والجهاز التنفسي من حالة الطقس، وطالبهم باستشارة الطبيب والابتعاد عن الأتربة.

وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن طقس الغد سيشد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، والتي قد تصل إلى حد العاصفة، وأن درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة.

وقال إن الطقس سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، سيصل إلى 8 درجات، مع هدوء الرياح يوم الجمعة.
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