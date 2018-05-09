"الأرصاد" تحذّر من طقس الغد.. وتوجه نصائح لمرضى العيون والجهاز التنفسي

حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مرضى العيون والجهاز التنفسي من حالة الطقس، وطالبهم باستشارة الطبيب والابتعاد عن الأتربة.





وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن طقس الغد سيشد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، والتي قد تصل إلى حد العاصفة، وأن درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة.



