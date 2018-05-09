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معوض : مباراة كمبالا عنق زجاجة.. ومواجهة المصري تحصيل حاصل

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:27 م
معوض : مباراة كمبالا عنق زجاجة.. ومواجهة المصري تحصيل حاصل
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عمرو مصطفى
 

أكد سيد معوض مدرب النادي الأهلي أن مباراة كمبالا سيتي الأوغندي هي الأهم للجهاز الفني في الوقت الحالي عن أي مباراة أخرى.


وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :" مباراة كمبالا سيتي عنق زجاجة للفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لنسعى للفوز بها بعد التعثر في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي".


وواصل:" لا نهتم بأي مباراة أخرى في الوقت الحالي والحديث عن مباراة المصري الأخيرة بالدوري غير مؤثر فهي تحصيل حاصل للجهاز الفني".

المزيد عن: كورة سيد معوض رياضة الأهلي
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