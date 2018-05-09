"التنمية الصناعية" تستقبل وفد اماراتى وأخر صينى

التقى رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق وفدا إماراتيا للتباحث فى فرص الاستثمار الصناعى فى مصر من خلال استثمارات إماراتية.





كما استقبل عبد الرازق، وفدا صينيا رسميا من مسئولى شركات متخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى التابعة للحكومة الصينية برئاسة إلين ما، وبحضور لى جينفو سكرتير عام اللجنة الحكومية للإصلاح والتنمية الصينية والمسئول عن تنفيذ استراتيجية الطوق والطريق.





وقالت هيئة التنمية الصناعية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الوفد الصينى ضم ممثلى عددا من الشركات الصينية المتخصصة فى الصناعات التكنولوجية المتطورة والطاقة الجديدة ومواد البناء.





وأشار المهندس أحمد عبد الرازق إلى أن الاجتماع يأتى امتدادا للمباحثات التى بدأتها وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المدن الصناعية المتكاملة وتطوير الأراضى وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية لتطوير وتنمية المناطق الصناعية فى مصر والتعرف على إمكانيات الشركة للاستفادة من خبراتها الكبيرة فى هذا المجال.





وأكد أنه تم بحث كيفية الإسراع فى تنفيذ اهداف الجانبين المشتركة نحو تطوير المناطق الصناعية فى مصر، كاشفا أنه جارى دراسة عدد من الأراضى المقترحة لتطوير مجتمعات صناعية متكاملة صديقة للبيئة.