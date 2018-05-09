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بالوتيلي يقترب من التعاقد مع روما

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:46 م
بالوتيلي يقترب من التعاقد مع روما
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مني العوضي
 

يسعى مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب ماريو بالوتيلي لإتمام تعاقد اللاعب مع نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصفيفة المقبلة.

وأكد مهاجم نيس الفرنسي، أنه مهتم بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد عامين قضاهم في فرنسا، وينتهي عقده في يونيو المقبل.

كما ذكر بالوتيلي إنه لديه عدة عروض من روما ونابولي، يوفنتوس. ويريد ماريو راتبًا سنويًا بقيمة 5 مليون يورو.

جدير بالذكر فأن سوبر ماريو سجل 24 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع نادي نيس الفرنسي هذا الموسم.

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