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أحمد موسى عن استهداف إسرائيل لسوريا: العالم سعيد ويساعدهم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:47 م
أحمد موسى عن استهداف إسرائيل لسوريا: العالم سعيد ويساعدهم
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
عقب الإعلامي أحمد موسى على استهداف إسرائيل لريف دمشق بسوريا قائلًا: "العالم سعيد ويشاهد ويساعدهم"، مؤكدا أن إسرائيل لديها سلاح نووي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ضربت مواقع إيرانية في سوريا أمس عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني بأقل من ساعة، منوها أن 30 عسكريا إيرانيا قتلوا في تلك المواقع.
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