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إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب عمليات الصيانة السنوية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:45 م
إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب عمليات الصيانة السنوية
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أحمد سعد
 
قال محمد المرشدى مدير إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أنه سيتم اغلاق ملعب الإسماعيلية الرئيسى بسبب إجراء عمليات الصيانة السنوية.

وأكمل بأن الملعب سيخضع لعمليات رفع كفاءة وتطوير من أجل استعادة المظهر الحضارى قبل خوض المنافسات الجديدة للبطولة العربية ودورى أبطال أفريقيا بجانب مسابقتى الدورى المحلى وكأس مصر.

ويختتم الإسماعيلى موسمه هذا الموسم بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الجمعة المقبل ، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.
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