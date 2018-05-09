أول رد من الجهاز الفني للأهلي على أنباء الرحيل عقب مباراة كمبالا



وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :" الجهاز الفني بقيادة البدري يسعى للفوز بمباراة كمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا ولم نفكر أو نناقش كيف سيكون وضع الجهاز في المستقبل".



وأوضح أنه عمل في الأهلي لمدة عامين استفاد كثيراً منه خلال العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول وفي حالة رغبة النادي في رحيلهم سيكون أمر خارج عن إرادتهم.

رد سيد معوض المدرب بالجهاز الفني لفريق الأهلي على الأنباء التي ترددت عن رحيل حسام البدري بعد مباراة كمبالا سيتي.