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أحمد موسي محذرًا: الأيام المقبلة ستكون صعبة على المنطقة العربية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:41 م
أحمد موسي محذرًا: الأيام المقبلة ستكون صعبة على المنطقة العربية
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أوروبا تبحث عن مصالحها التجارية ويسعون للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بسلسلة من العقوبات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودية أكد أن المملكة ستنتج السلاح النووي إذا قامت إيران بتخصيب اليورانيم، معلقًا: "السعودية عندها المال والعلاقات وتسطيع عمل سلاح نووي ومش خايفة من حد".

وتابع: الأيام القادمة "صعبة" على المنطقة العربية.
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