نائب محافظ القاهرة: بعض المناطق تعد خطرة من حيث الطبيعة الجيولوجية للتربة بها

أوضح اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، أن بعض المناطق تعد خطرة من حيث الطبيعة الجيولوجية للتربة بها، ولذلك يريدون نقل السكان منها.





وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أنه مر عامين متتاليين على نقل عدد من الأهالي من مناطق خطرة إلى حي الأسمرات.



