نائب محافظ القاهرة: بعض المناطق تعد خطرة من حيث الطبيعة الجيولوجية للتربة بها
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:40 م
أمنية فوزي
أوضح اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، أن بعض المناطق تعد خطرة من حيث الطبيعة الجيولوجية للتربة بها، ولذلك يريدون نقل السكان منها.
وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أنه مر عامين متتاليين على نقل عدد من الأهالي من مناطق خطرة إلى حي الأسمرات.
وقال إنهم يقدموا للأهالي خدمات متكاملة بعد نقلهم من المناطق الخطرة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير حياة كريمة للمواطنين.
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