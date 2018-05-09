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شوبير يوضح موقف البدري من الرحيل

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:37 م
شوبير يوضح موقف البدري من الرحيل
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الفجر الرياضي
 

 

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لا يفكر في التعاقد مع مدير فني جديد، مؤكدًا أن هناك اتفاق وتجديد تعاقد تم بين حسام البدري ومحمود الخطيب.

 

كما أكد عبر برنامجه "وي مع شوبير" الذي يذاع عبر أثير "دي آر إن" أنه توجد مفاوضات جادة لضم لاعبين جدد أهمهم محمد مجدي "أفشة" نجم إنبي خلال الموسم المقبل.

 

وأضاف "شوبير" أن أحمد علاء مدافع الداخلية تم ضمه للأهلي بشكل رسمي.

 

المزيد عن: كمبالا حسام البدري الأهلي أحمد شوبير
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