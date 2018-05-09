شاهد الأغنية الدعائية لمسلسل مصطفى شعبان "أيوب"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل النجم مصطفي شعبان "أيوب" الأغنية الدعائية للمسلسل من غناء المطرب الشاب والملحن عبده سليم، وهو العمل الذى يخوض من خلاله النجم مصطفى شعبان السباق الرمضانى المقبل، ويعرض حصريا على شبكة قنوات الحياة.





أغنية مسلسل أيوب و بيننا الأيام غناء عبده سليم وألحان وتوزيع إسلام صبري وكلمات عماد سالم.





مسلسل "أيوب" يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصية "أيوب" التى يجسدها مصطفى شعبان، ويعمل موظفًا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.











