مدرب الإسماعيلي: هدفنا الفوز على المصري من أجل ختام الموسم بشكل جيد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:34 م
أحمد سعد
أكد عمرو فهيم المدرب المساعد بنادي الإسماعيلي، أن هدف فريقه الآن هو الفوز على المصرى من أجل ختام الموسم بأفضل صورة ومسح الهزيمة أمام الزمالك بكأس مصر.
ويستعد الإسماعيلى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ، بمؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المحلى.
وأضاف:”سنسعى خلال تلك المباراة لمسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الزمالك الماضى بنصف نهائى كأس مصر”.
وواصل :”نعلم أنه يكفينا نقطة لكننا سنلعب على الثلاث نقاط ، لتأكيد جدارتنا على حسم مقعد وصيف الدورى المؤهل لأبطال أفريقيا واستعادة الثقة الغائبة عن اللاعبين”.
وأكمل حديثه :”نعقد اجتماعات مع اللاعبين لرفع الضغوط عنهم وابعادهم عن الحالة النفسية السيئة والتأكيد على أهمية الفوز فى المواجهة الختامية للموسم”.
وبسؤاله عن الغيابات أتم :”قد نضطر لإعادة توظيف بعض اللاعبين فى المراكز التى تحتاج نعانى فيها من الغيابات بسبب الإصابة”.
ويستعد الإسماعيلى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ، بمؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المحلى.
وأضاف:”سنسعى خلال تلك المباراة لمسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الزمالك الماضى بنصف نهائى كأس مصر”.
وواصل :”نعلم أنه يكفينا نقطة لكننا سنلعب على الثلاث نقاط ، لتأكيد جدارتنا على حسم مقعد وصيف الدورى المؤهل لأبطال أفريقيا واستعادة الثقة الغائبة عن اللاعبين”.
وأكمل حديثه :”نعقد اجتماعات مع اللاعبين لرفع الضغوط عنهم وابعادهم عن الحالة النفسية السيئة والتأكيد على أهمية الفوز فى المواجهة الختامية للموسم”.
وبسؤاله عن الغيابات أتم :”قد نضطر لإعادة توظيف بعض اللاعبين فى المراكز التى تحتاج نعانى فيها من الغيابات بسبب الإصابة”.