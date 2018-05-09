مدرب الإسماعيلي: هدفنا الفوز على المصري من أجل ختام الموسم بشكل جيد



ويستعد الإسماعيلى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ، بمؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المحلى.



وأضاف:”سنسعى خلال تلك المباراة لمسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الزمالك الماضى بنصف نهائى كأس مصر”.



وواصل :”نعلم أنه يكفينا نقطة لكننا سنلعب على الثلاث نقاط ، لتأكيد جدارتنا على حسم مقعد وصيف الدورى المؤهل لأبطال أفريقيا واستعادة الثقة الغائبة عن اللاعبين”.



وأكمل حديثه :”نعقد اجتماعات مع اللاعبين لرفع الضغوط عنهم وابعادهم عن الحالة النفسية السيئة والتأكيد على أهمية الفوز فى المواجهة الختامية للموسم”.