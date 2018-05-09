الإسماعيلي يوافق على رحيل نجم الفريق

بات محمود متولي نجم الاسماعيلي علي أعتاب الرحيل إلي الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على اعارة لاعبه محمود متولي، مدافع الفريق، إلي أحد الأندية السعودية، ولكن بعد تمديد إعارته لمدة موسمين أخرين، بنفس الطريقة التي اتبعها النادي مع حارس الفريق محمد عواد والذي تمت اعارته لمدة موسم لنادي الوحدة السعودي.

وجاءت موافقة إدارة الاسماعيلي علي رحيل "متولي" وذلك بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية بالسعودية من أجل تأمين مستقبله ماليًا خاصة وأنه تلقي عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية.

وقرر إبراهيم عثمان تأجيل الإعلان عن رحيل متولي، لحين نهاية مباراة المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، أمام الاسماعيلي في ختام مشوار الفريق بالدوري.