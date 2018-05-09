"أبو العينين" يكشف تفاصيل إنشاء أول مصنع لسيراميكا كليوباترا

كشف رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، عقب فوزه بجائزة أفضل صانع في أفريقيا تفاصيل إنشاء أول مصنع لسيراميك كليوباترا.





وقال "أبو العينين"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن بداية مشواره الصناعي كانت فى فترة الثمانينيات، حينما فكر في البدء بإنشاء جيل صناعي ونظرة غير تقليدية للصناعة المصرية، موضحا: "دائما كنت أفكر في التكنولوجيا، وجلب أفضل الخبراء من العالم والماكينات وخطوط الإنتاج الحديثة".





ولفت إلى أن صناعة السيراميك أصبحت اليوم لوحات فنية يتم تركيبها في المنازل والمستشفيات والمولات وغيرها، مشيرا إلى أن الصناعة تطورت في المقاس والألوان.



