محافظ دمياط يزيل عقارين بعد قرار من رئيس الوزراء

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم إزالة عقارين بميدان صلاح سالم، تحت إشراف مديرية أمن دمياط وقوات الأمن المركزي، واللواء سامي حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير المساعد للمحافظة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠١٤ بتنفيذ أعمال المنفعة العامة لمشروع تنظيم ميدان صلاح سالم المعتمد عام ١٩٩١.



وأكد المحافظ أنه تم تعويض الأهالى بالكامل مضيفا أنه تم ايداع مبالغ التعويضات بمديرية المساحة قبل البدء في أعمال الإزالة وذلك بناء على كشف أسماء الملاك المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر فى ٣٨ فى ١٨ سبتمبر عام ٢٠١٤.