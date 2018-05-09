بث مباشر ميلان ويوفنتوس في كاس ايطاليا بث الاسطورة

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معلومات عن مباراة يوفنتوس وميلان بدون تقطيع اليوم يوفنتوس Vs ميلان، البطولة : نهائي كأس إيطاليا، القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 3، الملعب : الأوليمبيكو ، المعلقين : عامر عبد الله.

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم 9-5-2018 في كأس إيطاليا.