المصري يخفض تذاكر مبارياته الإفريقية





قرر مجلس إدارة نادي المصري، تخفيض قيمة تذاكر مبارياته الإفريقية، وتم تخصيص المدرج الغربي " القبلي" للسادة أعضاء الجمعية العمومية وذلك بقيمة تذكرة تبلغ 30 جنيهاً على أن تكون الأولوية للسادة المسددين لاشتراك السنة المالية

وتخصيص نسبة من مدرج الدرجة الأولى " يمين ، شمال" للسادة أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 120 جنيهاً على أن تكون الأولوية للسادة المسددين لاشتراك السنة المالية.

وتخفيض سعر تذكرة المدرج البحري لتصبح 60 جنيهاً.

بينما تم خفيض سعر تذكرة المدرج الغربي "البحري" لتصبح 50 جنيهاً.

وتم تحديد سعر تذكرة المقصورة الرئيسية "يمين وشمال" ب 350 جنيهاُ.