توزيع جوائز "أخبار الأدب" على مسرح الشباب والرياضة بحضور وزيرة الثقافة (صور)
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:22 م
شيماء عطية - تصوير: محمد لطفي
شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي ياسر رزق حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من مسابقة "أخبار الأدب" والتي مُنحت ل٢٢ مبدعًا، وذلك منذ قليل على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
والفائزون هم: (محمد علي إبراهيم في فرع جمال الغيطاني، د.نهلة راحيل في فرع نجيب محفوظ، محمد إبراهيم قنديل ومحمود عبدالله التهامي في الرواية، محمد حمدي أبو السعود ومحمد الدناصوري ومحمد سرور في القصة القصيرة، زيزي شوشة وآلاء فودة وضياء فريد في شعر الفصحى، محمد موسى وشروق نبيل ومحمود سلام أبو مالك في شعر العامية، د.راقية الدويك ود.أميرة أمين في الترجمة. بالإضافة إلي 7 شهادات لكل من: عبير درويش، محمد صفوت، د.هبة ربيع، رنا عبد السلام، عمرو العزالي، محمود بيومي، وأحمد الجميلي).
والفائزون هم: (محمد علي إبراهيم في فرع جمال الغيطاني، د.نهلة راحيل في فرع نجيب محفوظ، محمد إبراهيم قنديل ومحمود عبدالله التهامي في الرواية، محمد حمدي أبو السعود ومحمد الدناصوري ومحمد سرور في القصة القصيرة، زيزي شوشة وآلاء فودة وضياء فريد في شعر الفصحى، محمد موسى وشروق نبيل ومحمود سلام أبو مالك في شعر العامية، د.راقية الدويك ود.أميرة أمين في الترجمة. بالإضافة إلي 7 شهادات لكل من: عبير درويش، محمد صفوت، د.هبة ربيع، رنا عبد السلام، عمرو العزالي، محمود بيومي، وأحمد الجميلي).