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"أبو العينين": نسبة الإشغال فى فنادق القاهرة 90%.. والسياحة تعود تدريجيًا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:25 م
أبو العينين: نسبة الإشغال فى فنادق القاهرة 90%.. والسياحة تعود تدريجيًا
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داليا الحسين
 
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن المشروعات السياحية تعاني بسبب الإرهاب ولكن ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمحاصرة الإرهاب يعد إنجاز، منوها أن مصر تغيرت كثيرًا فى الأربع سنوات الأخيرة، فالجميع يسير فى الشوارع وهو فى حالة من الأمان بعكس الماضي.

وأضاف "أبو العينين"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن السياحة ستعود تدريجيًا، رغم حملات التشكيك التى يقوم بها أهل الشر، لافتا إلى أن نسبة الإشغال فى فنادق القاهرة 90%.

وأكد أن هناك طلب ضخم جدا على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن البنية التشريعية التى قامت بها الدولة الفترة الماضية تعد محفزا للاستثمار، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وتابع: " السيسي أبطل الأكاذيب الخارجية عن مصر".
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