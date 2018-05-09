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بيجليا: جاهز للمشاركة في نهائي الكأس

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:23 م
بيجليا: جاهز للمشاركة في نهائي الكأس
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الفجر الرياضي
 

أكد لوكاس بيجليا لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي على استعداداته للمشاركة في لقاء اليوم أمام يوفنتوس بنهائي كأس إيطاليا.


وقال لوكاس بيجليا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: جاهز للمشاركة في اللقاء النهائي على الرغم من البدء على مقاعد البدلاء.


واضاف بيجليا: إذا كان المدرب بحاجة لي في المباراة فأنا مستعد للعب بشكل عادي، نحن نريد الفوز اليوم وحصد اللقب لإنهاء الموسم بشكل جيد.


وغاب بيجليا عن المشاركة مع ميلان في المباريات السابقة بسبب الإصابة إلا أنه نجح في التعافي.


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