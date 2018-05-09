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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يلا شوت

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:22 م
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يلا شوت
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم الأربعاء 9-5-2018 في بطولة الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر مانشستر سيتي وبرايتون أون لاين اليوم 9-5-2018 في الدوري الانجليزي، لا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم.

 

معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بدون تقطيع اليوم مانشستر سيتي Vs برايتون، البطولة : الدوري الانجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6، الملعب : الاتحاد أرضية مانشستر سيتي، المعلقين : نوفل البلشي .

 

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم 9-5-2018 في الدوري الانجليزي.

 

شاهد البث المباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوتيوب من هنا..

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