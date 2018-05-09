نادال يواصل مسيرته المتميزة في مدريد ويتأهل لثمن النهائي

كشر الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، عن أنيابه مبكرا وبدأ مسيرته في بطولة مدريد لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بفوز كاسح على حساب الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين دون رد اليوم الأربعاء في الدور الثاني بالبطولة.

وخلال ساعة و13 دقيقة فقط أنهى نادال الأمور لصالحه بنتيجة 6-3 و6-1 ليتأهل للدور الثالث في البطولة التي يحمل لقبها وأيضا الرقم القياسي في الفوز بها (5 مرات).

وسينتظر المصنف الأول في ثمن النهائي الفائز من مواطنه فيليسيانو لوبيز والأرجنتيني دييجو شفارتزمان.

وقال نادال في تصريحات من أرض الملعب بعد المباراة مباشرة "سعيد بالتواجد هنا وبالبدء بانتصار في هذه البطولة، الخاصة جدا بالنسبة لي كما قلتها مرارا".

وأضاف "أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي من أجل محاولة الاستمرار في البطولة".

وتابع "أحاول بدء اللقاء بقوة واللعب بطريقة جيدة دائما، أتذكر العام الماضي الصعوبات التي واجهتها أمام فونيني في الدور الأول، ولهذا يجب دائما احترام الملعب وبذل أقصى جهد".

يذكر أن "ملك الأراضي الترابية" حقق الفوز في 20 مباراة متتالية على هذه الأراضي ويحمل في جعبته 48 مجموعة دون تلقي أي خسارة.