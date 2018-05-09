خاص - حقيقة مفاوضات الإسماعيلي مع إيهاب جلال





نفى حمد إبراهيم المدرب العام بجهاز إيهاب جلال ، مايتردد حول دخول الإسماعيلي في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك، من أجل تولي المسؤولية الفنية للدراويش، بدلًا من بيدرو .





وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الإسماعيلي لم يدخل في مفاوضات مع إيهاب جلال مؤكدًا أنهم يسمعون عن ذلك الأمر تماًما مثل غيرهم .





وأتم حمد إبراهيم : لم نناقش الأمر بيننا من قريب أو بعيد لإننا لم نتلق عروض رسمية من مسؤولي الإسماعيلي.



