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غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بشبرا لمدة 13 ساعة (تعرف عليها)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:11 م
غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بشبرا لمدة 13 ساعة (تعرف عليها)
مياه الشرب - أرشيفية
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قررت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق "أرض نوبار – بيجام – عزبة عثمان – منطى – مدينة السعادة والتعاون – منشية عبد المنعم رياض – المنشية الجديدة – مدينة ابن الحكم – حوض العمدة"، من الساعة الرابعة عصر الجمعة، وحتى الخامسة فجر السبت.

كما نوهت عن ضعف المياه فى مناطق "الشرقاوية – دمنهور شبرا – الفرنوانى – شبرا البلد – شبرا المحطة – الوحدة العربية – مدينة أبو بكر الصديق – مدينة عمر بن الخطاب – عزبة البكرى والجمال – عزبة سليم وبدران – مدينة الفتح – مساكن التمليك ومسطرد – أرض الدكتور – منشية الحرية – مدينة 6 أكتوبر – ابراهيم بك"، خلال نفس فترة الانقطاع وذلك نظرا لأعمال تحويل خطى المياه المغذيان لمنطقة شبرا الخيمة لتحسين ضغوط المياه.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات فى تلك المناطق بتوفير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع، كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة وفى حال طلبها الاتصال بالرقم الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المزيد عن: مدينة السعادة والتعاون عزبة عثمان دمنهور شبرا الشركة القابضة لمياه الشرب أرض نوبار
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