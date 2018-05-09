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جوجل تكشف عن أفضل التطبيقات على "جوجل بلاى" لعام 2018

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:08 م
جوجل تكشف عن أفضل التطبيقات على جوجل بلاى لعام 2018
جوجل بلاي - أرشيفية
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كشفت شركة جوجل عن قائمة بالتطبيقات الأفضل خلال عام 2018،  والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards، وتعد وسيلة رائعة تتيح لمطورى التطبيقات والألعاب الانتشار وحصد الشهرة الواسعة.

وتختلف الجوائز بشكل كبير عن العام الماضى، إذ تم الجمع بين فئات AR و VR فى جائزة واحدة، كما كان هناك عدد من الفئات المفقودة هذا العام ، مثل Android Wear و Android TV و أفضل لعبة متعددة اللاعبين Best Multiplayer Game وأفضل تطبيق للأطفال Best App for Kids.

وعرض موقع android Authority القائمة الكاملة للفائزين، والتى يمكن لتعرف عليها فيما يلى:

تطبيق Be My Eyes المجانى

تطبيق  BBC Earth: Life in VR:

تطبيق  Canva المجاني

تطبيق Flipkart المجاني

تطبيق  Empires and Puzzles

 تطبيق Episode

تطبيق  Khan Academy

تطبيق  Old Man’s Journey

تطبيق  Simple Habit
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