جوجل تكشف عن أفضل التطبيقات على "جوجل بلاى" لعام 2018
الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:08 م
كشفت شركة جوجل عن قائمة بالتطبيقات الأفضل خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards، وتعد وسيلة رائعة تتيح لمطورى التطبيقات والألعاب الانتشار وحصد الشهرة الواسعة.
وتختلف الجوائز بشكل كبير عن العام الماضى، إذ تم الجمع بين فئات AR و VR فى جائزة واحدة، كما كان هناك عدد من الفئات المفقودة هذا العام ، مثل Android Wear و Android TV و أفضل لعبة متعددة اللاعبين Best Multiplayer Game وأفضل تطبيق للأطفال Best App for Kids.
وعرض موقع android Authority القائمة الكاملة للفائزين، والتى يمكن لتعرف عليها فيما يلى:
تطبيق Be My Eyes المجانى
تطبيق BBC Earth: Life in VR:
تطبيق Canva المجاني
تطبيق Flipkart المجاني
تطبيق Empires and Puzzles
تطبيق Episode
تطبيق Khan Academy
تطبيق Old Man’s Journey
تطبيق Simple Habit
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