انقلاب شاحنة تحمل شيكولاتة سائلة ببولندا





انقلبت شاحنة، تحمل 12 طن من الشيكولاتة السائلة، اليوم، على الطريق السريع إيه 2 بين فوجشنيا وسوبثا بمنطقة جرابوشافو، بولندا.





جاء ذلك عقب اصطدام الشاحنة، بحاجز على الطريق، الأمر الذي أدى إنقلابها على جانبها وتسرب الشيكولاتة على الطريق الذي توقف تماما من الاتجاهين، وتم استدعاء قوات الشرطة وعمال الطوارئ.





وأكدت الشرطة، أن تنظيف الطريق سيحتاج إلى عدة ساعات قبل إعادة فتحه أمام حركة السيارات مرة أخرى، لافتة إلى سائق الصهريج ، أُصيب بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى، وبينما لم يُصب أحد آخر بجراح.



