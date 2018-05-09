مخطط نجوم المقاولون لـ"الخلع" من الذئاب في الصيف

يخطط ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إبراهيم صلاح ومحمد فاروق وأحمد علي، للرحيل عن صفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل إبراهيم صلاح في تكرار تجربته الخليجية السابقة، بينما اقترب فاروق من الانتقال لسموحة، وأنهى أحمد علي إجراءات عودته من جديد للإسماعيلي.

وكان المقاولون قد أعلن منذ أيام عن الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة.

ويرفض علاء نبيل المدير الفني للذئاب رحيل أي من الثلاثي، وأوصي في تقريره الفني بنهاية الموسم الماضي بعدم رحيل الثلاثي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لحاجة الفريق لخدماتهم استعدادًا للموسم الجديد بعيدًا عن استمراره أو رحيله.