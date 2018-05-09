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كونتي يتحدث عن مصيره مع تشيلسي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:09 م
كونتي يتحدث عن مصيره مع تشيلسي
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متابعات
 
توقع مدرب تشلسي، أنطونيو كونتي، أن يتم تحديد مستقبله مع الفريق في غضون أسبوعين، في وقت رجحت تقارير إعلامية أن تكون مباراة الفريق مع هدرسفيلد هي مباراته الأخيرة في ستامفورد بريدج.

وبدا كونتي ممتعضا في حديثه للصحفيين، بعد أن كرروا عليه السؤال ذاته بشأن مستقبله مع الفريق، وما إذا كان سيرحل في الصيف المقبل أم سيبقى، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الأربعاء.

وقال كونتي: "من الصعب للغاية التعليق على أي تكهنات، فهذه التكهنات من حولي منذ بداية الموسم. ما أنا متأكد منه أنني مدرب تشلسي، وأن تركيزي منصب على ذلك".

وأضاف ردا على أحد الصحفيين: "لم يتبق سوى أسبوعين ويختتم هذا الموسم، بعدها ستعرف ما إذا كان هناك موقف مختلف أو ستراني مرة أخرى في الموسم المقبل".

وذكرت تقارير صحفية عدة أن كونتي قد لا يستمر في العاصمة الإنجليزية لندن، ليس فقط لخسارته لقب الدوري، ولكن لأن تشلسي قد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المزيد عن: كونتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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