هبة القدسي: قرار ترامب الأخير وضع الشركات الأوروبية في موقف حرج
الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:09 م
جهاد جمال
قالت هبة القدسي مدير مكتب وكالة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، إن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يثير الكثير من التوترات مع الحلفاء الأوروبين على الجانبي الحكومي والشركات الخاصة.
وتابعت القدسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الشركات الأوربية لن توقف التعاون مع إيران، مشيرة إلى أن، الشركات الأوربية التي تتعامل مع إيران ستكون بموقف حرج وسيكون عليها الخيار إما أن تتوقف عن المعاملات التجارية مع إيران، أو المخاطرة بمواجهة عقوبات من الجانب الأمريكي، لافتة إلى أن الأمور لم تتضح بعض.
وأضافت: هناك من الجانب الأمريكي أن تقدم إيران على استئناف أنشطتها النووية، وهناك مشاورات أمريكية أووربية تجري حول الوضع في سوريا وتقليص نفوذ إيران في سوريا والعراق.