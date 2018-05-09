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انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:05 م
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة أخبار الأدب بحضور وزيرة الثقافة (صور)
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شيماء عطية - تصوير: محمد لطفي
 
انطلقت، منذ قليل، احتفالية توزيع جوائز مسابقة "أخبار الأدب" في دورتها الرابعة، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور هيثم الحج علي، والروائي يوسف القعيد، والكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم،والكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، وأسرة التحرير، ولفيف من الوزراء والمثقفين والأدباء ورؤساء التحرير وقيادات مؤسسة أخبار اليوم.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية أميرة العقدة مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقال الكاتب طارق الطاهر إن الاحتفالية تأتي ترسيخًا لقيمة الوفاء حيث تقام في ذكرى ميلاد مؤسسها الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

هذا وتبلغ القيمة المادية لمجموع الجوائز ٢٢٥ ألف جنيه بدعم من وزارتي الشباب والرياضة، والثقافة (صندوق التنمية الثقافية، هيئة الكتاب)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
انطلاق احتفالية توزيع مسابقة "أخبار الأدب" بحضور وزيرة الثقافة (صور)
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