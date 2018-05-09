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جلطة سراي مصمم على ضم "تريزيجيه"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:07 م
جلطة سراي مصمم على ضم تريزيجيه
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علاء خليف
 

أصبح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي علي أعتاب الانتقال لصفوف فريق جلطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

 

وذكر موقع "فوتبول أرينا" التركي، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي يرغب في ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع قاسم باشا في الموسم الحالي.

 

وأضاف التقرير  أن جلطة سراي يريد استعارة تريزيجيه لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يسمح له بضم اللاعب نهائيًا بداية من الموسم التالي، ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات ضمه من قاسم باشا خلال يونيو المقبل.

 

المزيد عن: قاسم باشا جلطة سراي تريزيجيه الدوري التركي
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