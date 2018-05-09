حقيقة طلاء نجف المجلس الأعلى للجامعات بماء الذهب

أوضح يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، تعقيبًا على ما أثير مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن نجفة قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن ما نشر عار تماما من الصحة، وصحيح الأمر أنه تم إعادة تطوير مبنى المجلس الأعلى للجامعات بمساهمة من جميع الجامعات، وتم الانتهاء من أعمال التطوير عام 2009، و الذي قام بأعمال الاستشارات الهندسية هو مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية (كلية الهندسة - جامعة القاهرة) المخول له الإشراف على أعمال التطوير.





ونفى يوسف راشد ما أثير أيضًا حول طلاء النجف بماء الذهب، موضحا أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، مناشدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة فى نشر الأخبار وعدم الترويج للإشاعات.



