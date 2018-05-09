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محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:06 م
محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)
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محمد نبيل
 
كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الأربعاء، حسين إبراهيم عبده سائق دقاق (لودر) لجهوده وتفانيه في العمل وحرصه على إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية في الحملة المكبرة التي شنها مجلس مدينة القناطر الخيرية بقرية أبو الغيط.


وتقدم المحافظ بالشكر والعرفان للسائق، مؤكدًا أنه يعد مثالًا يحتذى به للموظف الحريص على إتقان عمله رغم الصعاب والمخاطر التي تحيط ظروف عمله، مشيرًا إلى أنه حرص على استكمال إزالة المبني وسقوطه بالكامل حيث قام المحافظ بإعطائه شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لجهوده.
محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)
محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)
محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)
محافظ القليوبية يكرم سائق لمجهوده خلال حملة الإزالات المكبرة بالقناطر الخيرية (صور)
المزيد عن: مصر محافـظ القليوبيــة القناطر الخيرية اخبار
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