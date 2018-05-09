فولكس فاجن تكشف خطتها لإطلاق سيارتها "طوارق" الجديدة

تستعد شركة فولكس فاجن للسيارات لإطلاق الجيل الثالث من سيارتها طوارق الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.





وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة تحتل قمة الموديلات القياسية الخاصة بها بعد التوقف عن إنتاج سيارة Phaeton الفارهة، وبالتالي فإنها تتضمن أرقى مستويات التكنولوجيا، وأكثر الخطوط التصميمية أناقة، بالإضافة إلى أنها صاحبة أعلى سعر لسيارات الركوب القياسية لدى الشركة بتكلفة تبلغ 60 ألف و675 يورو (اي ما يعادل مليون و 440 ألف جنيه مصري تقريباً).





وتمتاز سيارة طوارق الجديدة خماسية المقاعد بزيادة أبعادها، ويصل طولها إلى 4.88 متر، مما يزيد رحابة المقصورة مع زيادة سعة الحمولة في صندوق الأمتعة من 810 إلى 1800 لتر.





وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مقصورة قيادة رقمية بها شاشة تعمل باللمس قياس 15 بوصة ويمكن تهيئتها حسب المتطلبات الفردية، بالإضافة إلى توافر نظام الرؤية الليلية مع كاميرا بالتصوير الحراري ومساعد السير في التكدسات المرورية ومواقع البناء، والمزود بوظيفة التدخل في الكبح والتوجيه، وكذلك مساعد اجتياز تقاطعات الطرق.





وتستمد السيارة قوتها من محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات بقوة 286 حصان، والذي يتيح إمكانية الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 238 كلم/س، وتستهلك سيارة فولكس فاجن الجديدة في المتوسط 6.9 لتر/100 كلم من الوقود.





وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة الألمانية لإطلاق سيارة طوارق الجديدة خلال فصل الخريف بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 231 حصان، ومحرك بنزين وحيد سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات بقوة 340 حصان.



