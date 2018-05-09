اضطربات حركة الملاحة الجوية.. مشاهد للطقس السيئ الذي ضرب الرياض

اشتدت الرياح والعاصفة الترابية على معظم مناطق مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ليستمر تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتنخفض معها درجات الحرارة، كما يستمر هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، حتى غدًا الخميس، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد.

وأصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات منها تنبيه متقدم بخصوص الطقس في الرياض خلال الـ24 ساعة القادمة، وفي التنبيه المتقدم حذر من ​استمرار شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى الواحدة من صباح الغد.

الأمطار تغسل غبار الرياض

وتداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من العاصمة الرياض، معبرين عن آمالهم أن تكون أمطار خير على المملكة.

مطارات الشمالية تلغي 4 رحلات للرياض

وعلى إثر ذلك أعلن الحساب الرسمي للمطارات الشمالية، عن تأخير وصول رحلتين، هما: رحلة السعودية رقم ( SV1293 ): (الرياض – القريات)، ورحلة السعودية رقم ( SV1507): (الرياض – رفحاء)، فيما أعلنت عن إقلاع الرحلة رقم ( SV1508): (رفحاء – الرياض).

كما كشفت المطارات الشمالية، عن الغاء رحلة الخطوط السعودية رقم (SV1511 ) : (الرياض – طريف)، والرحلة رقم( SV1510): (طريف – الرياض)، مناشدة المسافرين، بالتواصل مع الناقل الجوي لمتابعة أوقات الوصول والإقلاع الجديدة.

ومن ناحية أخرى، أهاب مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بمرتاديه أخذ الحيطة والحذر عند قدومهم أو مغادرتهم من المطار، وذلك نظرًا لعدم ملاءمة الأجواء.

اضطربات حركة الملاحة الجوية

اضطربت حركة الملاحة الجوية بين مطاري القاهرة الدولي ومطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار الرياض، على إثر عاصفة ترابية تضرب المملكة، ما أدى لتأخر اقلاع بعض الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من مطار الرياض، بتعطل إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 750 من مطار الرياض إلى القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية على المهبط، فيما تأجل أيضا، إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الرياض رقم 751، لنفس الأسباب.