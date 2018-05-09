قالون: اللغة الأوروبية الناعمة تجاه إيران لتأمين عدم خرقها للاتفاق النووي(فيديو)

قال المحلل الاقتصادي، ناصر قالون، إنَّ هذه اللغة الأوروبية الفرنسية، وحتى البريطانية الناعمة تِجاه إيران حاليًا، هيَّ لتأميم عدم خرقها للاتفاق، بالإضافة إلى كسب دبلوماسي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمحاولة إرضاء إيران، أو حتى كبرياء الشارع الإيراني.





وأضاف قالون، خلال لقائه على شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنَّ الرسالة الأوروبية لدولة إيران مفادها، ابقوا معنا قانونيًا لِمحاولة أولاً أخذ تنازل أمريكي ضِمن تنازلات إيرانية لكن في الوقت نفسه هم يُريدون غطاء الأمم المتحدة رُبما لاسترضاء روسيا، وروسيا تأخذ وقتًا بدراسة الأمر الآن.







