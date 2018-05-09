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للعروس.. أمور هامة اتبعيها إذا كان زفافك في حديقة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:58 م
للعروس.. أمور هامة اتبعيها إذا كان زفافك في حديقة
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إذا كنتِ عزيزتي ستقيمين حفل زفافك في حديقة، فإليكِ بعض النصائح الهامة التي يجب عليكِ التركيز فيها:-

- قبل أن تقرري إقامة حفلتكِ في إحدى الحدائق، يجب أن تنتبهي إلى الفستان الذي تختارينه؛ حيث إنه في هذه الحالة يفضل اختيار الفستان الذي لا يلامس الأرض.

- أضيفي إلى ذلك أن الفستان الطويل لن يكون مريحًا لكِ عند التحرك في الحديقة، وقد تتعثرين عند السير أو الرقص؛ لذلك اختاري الفستان الميدي فهو الأكثر مناسبةً.

- أهم وأكثر الأمور التي يجب عليكِ مراعاتها عند تنظيم حفل الزفاف في الحديقة، ببساطة شديدة لأن الموسم الصيفي والربيعي هو الأكثر تناسبًا لإقامة هذا الحفل.

- لا تنسي نهائيًا أن اختيار حفل الزفاف في الحديقة مرتبط بحالة الطقس والفصل.

- أما عن الزينة، فيجب أن تكون بسيطة وخفيفة بشكل يجعل جمال الطبيعة هو الطاغي على ديكور الحفل، كما لا يجب أن تقومي بتكثيف الزينة؛ لأن الأمر قد يبدو مبالغاً به.

- اعتمدي على الأشجار والأزهار في الحديقة؛ للحصول على الديكور المناسب والرائع.

- مكان الحديقة، من المفضل انتقاؤها بعيدًا عن المدينة وقريبة أكثر إلى البلدات أو الجبال، وهكذا ستضمنين لنفسكِ وضيوفكِ الاستمتاع بطبيعة خلابة ورائعة.
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