أطعمة في مطبخكِ قد تصيبكِ بالتسمم.. أبرزها "الخضراوات والفاكهة"!

تهتم المرأة بتوظيب حاجياتها ومستلزماتها الضرورية للطبخ، وبلا شك المواد الغذائية التي تحرص على انتقائها، ومنها: "الدجاج واللحوم، الخضراوات والفاكهة، البيض والحليب والجبن، وغيرها".





ولكن هل خطر على بالكِ سيدتي يوما أن بعض هذه الأطعمة قد تنقل إليكِ، أو إلى أسرتكِ بعض الأمراض، أو تصيب أحدا منكم بالتسمّم!





نعم.. هذه هي الحقيقة للأسف، فبعض هذه الأطعمة قد تصيبك بالتسمم فعلا! ومن هنا تأتي أهمية اتباع بعض التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة:





الدجاج واللحم البقري والديك الرومي

تُعتبر اللحوم والدجاج الخام غير المطبوخ طرقا مؤكدة لإصابتكِ بالمرض، لأن كل الدواجن النيّئة تحتوي على البكتيريا المسبّبة لمرض الإسهال، لذا عليكِ التعامل بمنتهى الحرص مع الدجاج واللحم البقري والديك الرومي وغيرها من اللحوم النيّئة، وذلك عند تقطيعها أو التعامل معها، لذا يجب غسل اليدين ومكان التقطيع بشكل جيد.





الخضراوات والفاكهة

السطح الخارجي للفاكهة والخضراوات غير المطبوخة يعتبر أيضا أرضا خصبة للبكتيريا أثناء النقل من المزرعة إلى المائدة، ومن هنا يجب اعتماد الطرق الصحية في طهي الخضار من أجل القضاء على معظم المخاطر.





الحليب الخام والجبنة

اللبن غير المبستر، والأجبان المصنوعة منه، يمكن أن تحمل البكتيريا الضارة أيضا، لذا عليكِ اعتماد المنتجات المُبسترة سواء في الحليب أو الجبن.





البيض

إنه الأكثر تعرّضا للإصابة بسبب تلوث السلمونيلا على نطاق واسع، علما أن المراكز المسؤولة عن أمراض السلمونيلا تقول "إنها غير مكتشفة في كثير من الأحيان"، حتى بالنسبة للبيض الذي يبدو نظيفا وغير متصدع، ولكنه للأسف قد يصيبكِ بالتسمم أيضا، ومن هنا يجب اختيار البيض المُبستر من أجل تقليل المخاطر.





المحار والمأكولات البحرية