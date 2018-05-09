كارلا سواريز تعبر بيرا وتتأهل لدور الثمانية ببطولة مدريد

واصلت الإسبانية كارلا سواريز نافارو مسلسل انتفاضاتها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد مباراة أمس الثلاثاء أمام الروسية يلينا سفيتولينا، لتكرر نفس الأمر اليوم أمام الأمريكية بيرناردا بيرا حيث قلبت تأخرها بمجموعة للفوز بمجموعتين لواحدة لتتأهل لدور الثمانية.

واحتاجت كارلا لساعة و52 دقيقة من أجل الإطاحة ببيرا بنتيجة 2-6 و6-2 و6-4.

وستلتقي المصنفة الـ25 عالميا في دور الثمانية مع الفرنسية كارولين جارسيا، المرشحة السابعة للقب، التي أقصت الألمانية جوليا جورجيس بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.