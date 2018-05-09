محمد منتصر يتأهل إلى أولمبياد الشباب للجمباز الفني





تأهل لاعب مصر محمد منتصر للجمباز الفني فردي عام إلي أولمبياد الشباب في الأرجنتين المقرر لها أكتوبر المقبل بعد الحصول علي المركز الأول في البطولة الإفريقية المقامة حاليا في ناميبيا.





وفاز فريق الناشئين بنين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البطولة.





وتاهلت زينة إبراهيم منذ قليل إلي أولمبياد الشباب في الأرجنتين بعد الفوز بالمركز الأول فى نفس البطولة

وانطلقت اليوم الأربعاء بطولة افريقيا للجمباز الفني بنين وبنات التي تستضيفها ناميبيا خلال الفترة من 9 الي 12 مايو الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.





ويشارك في البطولة 11 دولة إفريقية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا واثيوبيا وجنوب افريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المنظمة.

ويأتي تشكيل البعثة المصرية كالاتي:

رئيس البعثة دكتورة لمياء علي عبد الرحمن

لاعبين فني رجال كبار "علي رمضان ابو القاسم - احمد اشرف - احمد علي - عمر العربي - محمد إلهامي"، اما لاعبين فني ناشئين:" محمد منتصر - عبدالرحمن عبد الحليم - زياد إبراهيم - محمد مختار - عمر عصام - يوسف وائل ".

وفي فني الآنسات كبار:" فرح سيد - فرح احمد - نانسي طمأن - هنا عمرو - عليا عمرو"، ويتكون فني الآنسات ناشئات من:" زينة إبراهيم - سما أيمن - جنا هاني- جنا ابراهيم - نغم أيمن - دانيا الجوهري".

ومدربين المنتخب آنسات: اشرف الشافعي - اماني جمال - رضوي الجوهري - عزت سعد"، ومدربين الرجال:" كريم علي - عمرو طلعت - جمال مطر - زياد إبراهيم".

ولجنة الحكام:" روان ابو شوشة - محمد علي - ياسر زايد - محمد السحرتي".

بالإضافة الي الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي والمدير التنفيذي بالاتحاد المصري للجمباز.