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محلل سياسي: الساحة اللبنانية تعكس الأوضاع العربية المشتعلة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:01 م
محلل سياسي: الساحة اللبنانية تعكس الأوضاع العربية المشتعلة
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أمنية فوزي
 
قال جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إنه وقعت حوادث مؤسفة بعد إعلان الانتخابات اللبنانية، والبعض كان يريد تسجيل انتصارات في الشارع.

وأضاف "علم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن الساحة اللبنانية تعكس الأوضاع العربية المشتعلة.

وأشار إلى أن ما حدث في الشارع اللبناني سينعكس بالسلب على حزب الله، وأن سعد الحريري أقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.
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