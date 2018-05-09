ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اسمع.. أحدث أغاني إليسا من مسلسل "ضد مجهول"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:56 م
اسمع.. أحدث أغاني إليسا من مسلسل ضد مجهول
إليسا
طباعة
الفجر الفني
 
طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة "عشت وشفت"، والتي سيتم استخدامها كتتر لمسلسل الفنانة غادة عبد الرازق الجديد "ضد مجهول".

الأغنية تم طرحها حصريا عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من كلمات الشاعر المصري تامر حسين وألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامي دهيمة.

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت من فترة أن إليسا هي المطربة التي ستغني تتر مسلسلها "ضد مجهول" في رمضان 2017.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب غادة عبد الرازق كل من أحمد سعيد عبد الغني وحنان مطاوع ورانيا منصور والفنانة الشابة جومانا وهي ابنة الفنانة لقاء سويدان، والمسلسل نت تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول تعرض سيدة لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، ومن المقرر عرضه في رمضان 2018.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 7:20:01 PM