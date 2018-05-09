اسمع.. أحدث أغاني إليسا من مسلسل "ضد مجهول"

طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة "عشت وشفت"، والتي سيتم استخدامها كتتر لمسلسل الفنانة غادة عبد الرازق الجديد "ضد مجهول".





الأغنية تم طرحها حصريا عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من كلمات الشاعر المصري تامر حسين وألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامي دهيمة.





وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت من فترة أن إليسا هي المطربة التي ستغني تتر مسلسلها "ضد مجهول" في رمضان 2017.





يشارك في بطولة المسلسل بجانب غادة عبد الرازق كل من أحمد سعيد عبد الغني وحنان مطاوع ورانيا منصور والفنانة الشابة جومانا وهي ابنة الفنانة لقاء سويدان، والمسلسل نت تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.





وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول تعرض سيدة لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، ومن المقرر عرضه في رمضان 2018.



