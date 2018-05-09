ديوكوفتيش يواصل عروضه المتواضعة ويودع بطولة مدريد

أقصى البريطاني كايل إدموند، المصنف الـ22 عالميا، اليوم الأربعاء، الصربي نوفاك ديوكوفتيش، المصنف الأول عالميًا سابقًا، والعائد مؤخرًا للمنافسة بعد فترة إصابة طويلة، من بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وتغلَّب إدموند، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة مدريد، على الصربي المخضرم، المرشح العاشر للفوز بالبطولة، المتوج بلقبها مرتين، بواقع (6-3)، و(2-6)، و(6-3) في مباراة امتدت على مدار ساعة و42 دقيقة.

ويواجه إدموند في ثمن نهائي بطولة مدريد المفتوحة البلجيكي ديفيد جوفين، المرشح الثامن للقب، الذي تغلب بدوره على الهولندي روبن هاسي بواقع (7-5)، و(6-2).