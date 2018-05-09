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خامنئى: 10 كذبات لترامب فى خطاب الانسحاب من الاتفاق النووى

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:56 م
خامنئى: 10 كذبات لترامب فى خطاب الانسحاب من الاتفاق النووى
ترامب وخامنئى
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خاطر عبادة
 

انتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اليوم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى مع طهران، واتهامها بدعم الإرهاب، قائلاً إنّ تصريحاته مليئة بالأكاذيب.

 

كما أدان "على خامنئى" خطاب ترامب، بأنه سخيف وسطحى، عبر موقعه على الإنترنت، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وقال خامنئى "إنّ ترامب تحدّث بأكثر من 10 أكاذيب خلال خطابه، وهدّد النظام والشعب الإيرانى، قائلاً"سأفعل هذا وذاك"، وتابع خامنئى "السيد ترامب، أقول لك نيابة عن الشعب الإيرانى: لقد ارتكبت خطأ".

 

وأضاف "سيصبح هذا الرجل تراب، وسيكون جسده غذاءً للثعابين والنمل، وستظل الجمهورية الإسلامية قائمة".

 

 

وقال خامنئى " قلت مرات عديدة من اليوم الأول: لا أثق بأمريكا"، مضيفًا أنه أيضًا لا يثق أيضاً فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهى الدول التى أعلنت تمسّكها بالاتفاق النووى.

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