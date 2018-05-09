وزير الزراعة: إنشاء مجمع استثمار داجني متكامل لإنتاج 60 ألف طن في العام

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على حق الانتفاع لأحد الشركات 30 عامًا لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الدواجن، على أساس إنتاج 60 ألف طن دواجن في العام الواحد.



