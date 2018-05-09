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وزير الزراعة: إنشاء مجمع استثمار داجني متكامل لإنتاج 60 ألف طن في العام

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:55 م
وزير الزراعة: إنشاء مجمع استثمار داجني متكامل لإنتاج 60 ألف طن في العام
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كساب أحمد
 
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على حق الانتفاع لأحد الشركات 30 عامًا لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الدواجن، على أساس إنتاج 60 ألف طن دواجن في العام الواحد.

وأشار "البنا"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن ما حدث خلال 10 شهور الماضية سيؤدي إلى زيادة إنتاج الدواجن لـ 110 في العام الواحد. 
المزيد عن: وزارة الزراعة الدواجن التوك شو أخبار مصر
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