ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء معدة للتشاجر بالأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء معدة للتشاجر بالأميرية.





البداية أثناء مرور الضابط بمباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة بشارع السواح دائرة القسم، تمكن من ضبط "أحمد.ح.م" 33 سنة عاطل، و"مصطفى. س.ع" 25 سنة عاطل، وشقيقه "أحمد.س.ع" 29 سنة عاطل، حال استقلال الأول والثانى دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول، واستقلال الثالث دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه".





وعثر بحوزتهم على 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و2 طلقة خرطوش، و2 سلاح أبيض مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع واستخدامها فى المشاجرات وأعمال البلطجة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.