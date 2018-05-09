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أرقام المونديال (44)| مارادونا يتصدر ترتيب قادة المنتخبات الهدافين في تاريخ كأس العالم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:47 م
أرقام المونديال (44)| مارادونا يتصدر ترتيب قادة المنتخبات الهدافين في تاريخ كأس العالم
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علاء خليف
 

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.


شارة قيادة المنتخبات الوطنية شرف كبير يتطلع إليه أي لاعب في جميع أنحاء العالم خاصة إذا كان قائدًا لمنتخب بلاده في بطولة مهمة مثل كأس العالم، وحمل الكثير من النجوم شارة قيادة منتخباتهم خلال تاريخ المونديال واستطاعوا تسجيل أهدافًا كثيرة وحاسمة.


وإليكم أكثر "قادة" المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم:-


1- مارادونا (الأرجنتين) .. 6 أهداف (1986 – 1994)
2- لوثار ماتيوس (ألمانيا) .. 5 أهداف ( 1990 – 1994)
3- كارل هاينز رومينجيه (ألمانيا) .. 5 أهداف (1982 – 1986)
4- جيورجي شاروشي (المجر) .. 5 أهداف (1938)
5- أوفه زيلر (ألمانيا) .. 5 أهداف (1966 – 1970)

المزيد عن: مارادونا كورة رياضة ارقام المونديال
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