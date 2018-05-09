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البورصة القطرية تعانى من تدنى السيولة فى ختام تداولات اليوم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:46 م
البورصة القطرية تعانى من تدنى السيولة فى ختام تداولات اليوم
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الفجر الاقتصادى
 
اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء متراجعة؛ لهبوط أسهم 6 قطاعات، وسط تقلص بالتداولات.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52% إلى النقطة 8824.26، فاقداً 45.90 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وتقلصت التداولات اليوم، حيث بلغت السيولة 155.94 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 191.44 مليون ريال.

وتراجعت أحجام التداول إلى 5.48 مليون سهم، مقابل كميات جلسة أمس البالغة 9.19 مليون سهم.

وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.74%؛ متأثراً بهبوط 3 أسهم على رأسها الخليج التكافلي الأكثر انخفاضاً بـ7.89%.

وهبط البنوك 0.70%؛ بضغط انخفاض عدة أسهم بالقطاع أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 1.07%.

وتجاهل قطاع البنوك تصدر سهم دلالة القابضة القائمة الخضراء بنسبة 9.92%.

وفي المقابل، ارتفع الصناعة وحيداً بـ0.08%؛ بدعم أساسي لنمو سهم صناعات قطر وحيداً بنسبة 0.99%.

وتصدر سهم فودافون المتراجع 0.66% الكميات بـ1.1 مليون سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 19.4 مليون ريال.
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