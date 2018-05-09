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خالد جلال يطالب اللاعبين بالتتويج بكأس مصر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:44 م
خالد جلال يطالب اللاعبين بالتتويج بكأس مصر
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هاني عصام
 
عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الاول جلسه مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ملعب النادي.
 
وتأتي الجلسة عقب عودة الفريق للتدريبات عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس بعد الفوز على الاسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس .

وخلال الجلسة تحدث جلال مع اللاعبين عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة بنهائي كأس مصر وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الشديد وعدم الانشغال بأي شيء سوى اللقاء القادم. 

كما أكد جلال للاعبي الفريق ضرورة التتويج بالكأس لإسعاد ومصالحة الجمهور بالاضافه ليكون خير ختام للموسم الكروي.

المزيد عن: كاس مصر سموحة الفوز على الإسماعيلي الزملك
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