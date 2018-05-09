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وظائف شاغرة في البنك الأهلي ببيش

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:42 م
وظائف شاغرة في البنك الأهلي ببيش
أرشيفية
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أطلق البنك الأهلي التجاري، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين؛ وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة بيش، بمنطقة جازان.

وقال البنك، إنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي.

وأضاف البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2018م، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة.
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